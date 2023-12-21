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ПОЛІТИКА

Макрон підтвердив, що США та Європа сильно сумніваються, чи продовжувати підтримку України

21 грудня 2023, 12:12
Макрон підтвердив, що США та Європа сильно сумніваються, чи продовжувати підтримку України
Макрон. Париж
Сам французький лідер впевнений, що це потібно робити.

Президент Франції Емманюель Макрон пообіцяв надавати подальшу підтримку Україні для того, аби вона могла вести мирні переговори з рф "за найкращих можливих умов".

Про це Макрон говорив в етері телеканалу France 5, його цитує France Info.

"Ми бачимо, що в Європі починають сумніватися. Відчувається, що сумніваються і в США. Слід продовжувати підтримку та посилювати безпеку Києва у найбільш важливих сферах", – сказав він.

Макрон додав, що на тлі цього Франції найближчим часом доведеться ухвалювати важливі рішення. Та він не уточнив, про що саме йде мова. 

"Нам слід і надалі підтримувати Україну, оскільки це дозволить нам жити у мирі. Ми не воюємо з росією. Але ми не повинні допустити, щоб росія здобула перемогу", – резюмував він.

За його словами, мета полягає в тому, щоб Україна "була в змозі вести мирні переговори за найкращих можливих умов". "Ми не залишимо Україну", – запевнив президент Франції.

Президент Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції висловив сподівання, що Європейський Союз і Сполучені Штати зрештою схвалять заплановані пакети фінансової допомоги Україні на 2024 рік, хоча залишається питання, коли саме це станеться.

війнаМакронпідтримка України

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