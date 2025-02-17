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Макрон поговорив з Трампом перед екстреним самітом у Парижі

17 лютого 2025, 18:55
Макрон поговорив з Трампом перед екстреним самітом у Парижі
Фото: Укрінформ
Зустріч мала початися о 16:00 за Парижем (17:00 за Києвом).
Президент Франції Емманюель Макрон нібито провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом перед початком екстреного саміту європейських лідерів, який він скликав у Парижі. 
 
Про це повідомляє Le Figaro.
 
За інформацією видання, Макрон перед тим, як зустрічати лідерів-учасників екстреного саміту у Парижі, провів телефонну розмову з Дональдом Трампом. Водночас ані Єлисейський палац, ані Білий дім поки не публікували заяв з цього приводу. 
 
Зустріч мала початися о 16:00 за Парижем (17:00 за Києвом).
 
За останньою інформацією, на зустрічі, окрім самого Макрона, будуть присутні канцлер Німеччини Олаф Шольц, британський прем’єр Кір Стармер, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр Польщі Дональд Туск, прем’єр Іспанії Педро Санчес, прем’єр Нідерландів Дік Схооф та прем’єрка Данії Метте Фредеріксен.
 
Також запрошений генсек НАТО Марк Рютте і двоє топпосадовців ЄС – голова Євроради Антоніу Кошта і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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