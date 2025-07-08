Макрон поїхав із офіційним триденним візитом у Велику Британію

Це перший державний візит французького президента із 2008 року.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ у вівторок 8 липня прийматиме президента Франції Еммануеля Макрона у Віндзорському замку. Триденний візит Макрона буде насичений зустрічами, темами яких будуть економічні питання та зовнішня політика.

Це стане першим державним візитом європейського лідера з часів Brexit. Поїздка має на меті закріпити повернення тісніших політичних зв'язків між країнами.

Зазначається, що ця подія є першою для Макрона, який має добрі особисті стосунки з королем. Останній державний візит президента Франції до Британії відбувся у 2008 році, коли Ніколя Саркозі був гостем покійної королеви Єлизавети.

Перший день візиту значною мірою "зосереджений на пишноті та насичений символізмом". Принц Вільям та його дружина Кейт зустрінуть Макрона та його дружину Бріжит на військовому аеропорту в Лондоні та супроводжуватимуть їх до Віндзора, де їх офіційно зустрінуть король та королева Камілла, а також відбудеться салют.

Потім вони проїдуть у процесії карет вулицями Віндзора, відвідають військовий парад, згодом обідатимуть з королівською родиною в замку. Пізніше Макрон повернеться до Лондона, щоб виступити перед законодавцями в парламенті. День завершиться вечерею у Віндзорському замку, під час якої король і Макрон виступлять з промовами перед приблизно 150 гостями.