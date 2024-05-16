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Макрон помиляється, вважаючи, що ядерна парасолька Франції може захистити Європу – Politico

16 травня 2024, 21:07
Макрон помиляється, вважаючи, що ядерна парасолька Франції може захистити Європу – Politico
Фото: з вільного доступу
М’яко повідомте про це президенту Франції, але для захисту континенту без США знадобиться більше, ніж засоби ядерного стримування Франції і Британії.

Про це пише американська медіа-організація Politico.

Без США, Європа немає відповіді на застосування ядерної зброї кремоем проти країн-членів НАТО в Європі. 

Ядерні парасольки Британії і Франції можуть захистити від потенційної загрози ці країни, але, вони не врятують європейські країни-члени НАТО. 

Так Британія вже давно оголосила, що "передає" свою ядерну зброю НАТО, маючи на увазі те, що країна готова застосувати її у випадку подібного використання збоку росії.

Лондон має стратегічну ядерну зброю, яку може запускати з підводних човнів класу Vanguard. 

І один з таких човнів завжди готовий до запуску в разі загрози, його місце знаходження невідоме. 

В разі, якщо москва застосує власну ядерну зброю проти країн Балтії, то, на думку видання, Британія не завдасть удару у відповідь. Адже це це унеможливлює її власний захист і виявить місце розташування підводного корабля, який може стати ціллю для росії.

Разом з тим, Франція має більші запаси ядерної зброї. Проте, вона ніколи не заявляла про "передачу" цієї зброї НАТО. Але, наразі країна також не володіє тактичною ядерною зброєю, тому завдати удару у відповідь, як москва її застосує, Париж не зможе, впевнене видання Politico.

 
ЄвропаФранціяядерна зброяросія-агресор

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