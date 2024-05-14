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Макрон пообіцяв більше допомоги для України

14 травня 2024, 20:49
Макрон пообіцяв більше допомоги для України
Фото: Укрінформ
Україна потребує засобів ППО, артилерії, далекобійних засобів та снарядів, зауважив президент Зеленський.

Вже найближчими днями до України надійдуть нові поставки допомоги від Франції на підтримку українських військових зусиль.

Про це сказав французький президент Еммануель Макрон під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським.

За даними видання Le monde, французький лідер також засудив посилення російських ударів по Україні, зокрема, по енергетичній інфраструктурі, а також наступ росії у прикордонні Харківської області. Макрон наголосив, що Франція надасть всю необхідну підтримку в довгостроковій перспективі, щоб "перемогти агресивну війну росії". 

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час телефонної розмови розповів президенту Франції про ситуацію на фронті та про українські оборонні потреби: посилення ППО, додаткові системи артилерії, зокрема далекобійні засоби та снаряди.

За його словами, також ішлося про підготовку до Глобального саміту миру.

Емануель Макронвійна в Україніпідтримка Україниросія-агресор

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