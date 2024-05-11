Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон пообіцяв Україні більше зброї вже у найближчі тижні

11 травня 2024, 20:55
Макрон пообіцяв Україні більше зброї вже у найближчі тижні
Фото: afp.com
Він також попередив: якщо москва зайде надто далеко, Європа повинна бути готовою діяти, щоб захистити мир.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував збільшення допомоги Україні, зокрема постачань військової техніки. 

Про це йдеться у його заяві, яку Макрон озвучив у 16-хвилинному відео.

Він, зокрема, пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні, зазначивши, що Франція вступати у війну не планує.

Водночас він закликав бути твердим у підтримці України, зазначивши, що "сьогодні перед нами стоїть величезний виклик".

"Україна зазнала нападу з боку росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити росію від подальшого просування, тому що в Україні верховенство права також поставлено на карту, і якщо ми дозволимо цьому статися в Україні, це буде закон найсильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, це відбувається за 1500 кілометрів від нас", – сказав Макрон.

Саме тому союзники повинні допомагати Києву більше, додав він.

На завершення відеозверенення Макрон сказав, що "всіма силами сподівається, що нам не доведеться воювати".

"Ми повинні бути переконливими і заслуговувати довіри щодо наших супротивників, кажучи їм: "Якщо ви зайдете занадто далеко і загрожуватимете моїм інтересам, моїй власній безпеці, я не виключаю втручання. Франція – не держава війни, а держава миру, але так, якщо ми хочемо мати мир, ми повинні його захистити", – заявив він.

Крім того, політик також висловився на підтримку "створення європейського оборонного потенціалу, сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч людей, які можуть бути розгорнуті для захисту наших громадян, коли відбувається дуже серйозна операція", і "проведення спільних навчань європейців".

Емануель Макронвійна в Україніросія окупантипідтримка України

Останні матеріали

Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Політика
Трамп, секс, брехня та гроші. Свідчення порноакторки Стормі Деніелс у суді Нью-Йорка – Washington Post
Переклад iPress – 10 травня 2024, 16:26
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Політика
Чи повинна росія пережити путіна? У будь-якому випадку Захід має дистанціюватися – Сем Грін
Переклад iPress – 10 травня 2024, 11:40
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Політика
Небезпеки путінізму. Захід не розуміє російської політичної системи – Ендрю Кучинс та Кріс Мандей
Переклад iPress – 10 травня 2024, 08:20
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Політика
Нова пропагандистська війна. Автократії проти лібералізму та свободи. Частина 2 – Енн Епплбом
Переклад iPress – 09 травня 2024, 11:58
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Політика
росія може програти цю війну. Для неї нормально програвати війни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 09 травня 2024, 07:12
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Політика
ЗСУ вдалося стабілізувати лінію фронту. Але росіяни продовжують атаки – Том Купер
Переклад iPress – 08 травня 2024, 17:02
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Нова Холодна війна? Третя світова війна? Як нам орієнтуватися в цей час сум'яття? – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 08 травня 2024, 11:23
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Політика
Стратегія США потрібна зараз. Поки ще не пізно для України – Бен Годжес та Гаррі Каспаров
Переклад iPress – 08 травня 2024, 09:01
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється