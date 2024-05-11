Макрон пообіцяв Україні більше зброї вже у найближчі тижні

Він також попередив: якщо москва зайде надто далеко, Європа повинна бути готовою діяти, щоб захистити мир.

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував збільшення допомоги Україні, зокрема постачань військової техніки.

Про це йдеться у його заяві, яку Макрон озвучив у 16-хвилинному відео.

Він, зокрема, пояснив свої заяви про можливе розміщення західних військ в Україні, зазначивши, що Франція вступати у війну не планує.

Водночас він закликав бути твердим у підтримці України, зазначивши, що "сьогодні перед нами стоїть величезний виклик".

"Україна зазнала нападу з боку росії, і в якийсь момент ми повинні бути в змозі відмовити росію від подальшого просування, тому що в Україні верховенство права також поставлено на карту, і якщо ми дозволимо цьому статися в Україні, це буде закон найсильнішого. І ми не можемо бути в безпеці, це відбувається за 1500 кілометрів від нас", – сказав Макрон.

Саме тому союзники повинні допомагати Києву більше, додав він.

На завершення відеозверенення Макрон сказав, що "всіма силами сподівається, що нам не доведеться воювати".

"Ми повинні бути переконливими і заслуговувати довіри щодо наших супротивників, кажучи їм: "Якщо ви зайдете занадто далеко і загрожуватимете моїм інтересам, моїй власній безпеці, я не виключаю втручання. Франція – не держава війни, а держава миру, але так, якщо ми хочемо мати мир, ми повинні його захистити", – заявив він.

Крім того, політик також висловився на підтримку "створення європейського оборонного потенціалу, сил швидкого реагування чисельністю 5 тисяч людей, які можуть бути розгорнуті для захисту наших громадян, коли відбувається дуже серйозна операція", і "проведення спільних навчань європейців".