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Макрон пообіцяв усім дорослим доступ до вакцини з 15 червня

З 15 травня, як передбачається, відкриють реєстрацію для групи 50+, зараз вакцинація вже відрита для людей від 55 років
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що для усіх дорослих вакцинація від коронавірусу відкриється з 15 червня.
Макрон пообіцяв усім дорослим доступ до вакцини з 15 червня Емануель Макрон. Фото: politico.eu

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

"Якщо вам 18 років або більше - реєструйтеся з 15 червня на щеплення", - заявив президент 30 квітня.

Ця заява підтверджує, що Макрон не відмовляється від термінів вакцинації, оголошених у березні. 

Також він повідомив про відкриття реєстрації з 1 травня для людей від 18 років, які за станом здоров’я входять до груп ризику (страждають від надлишкової ваги, діабету, гіпертонії, ниркової недостатності, проблем із серцем або онкозахворювань). За словами міністра охорони здоров’я Олів’є Верана, до цих груп входять близько 4 млн осіб. 

З 15 травня, як передбачається, відкриють реєстрацію для групи 50+, зараз вакцинація вже відрита для людей від 55 років. 

За даними Європейського центру контролю і попередження захворювань, у Франції першою дозою вакцини від коронавірусу щеплені вже 26,7% дорослого населення, обома дозами - 10,5%. Ці показники близькі до середніх у ЄС: 27,2% щеплених першою дозою і 10% - обома дозами.

Нагадаємо, що у Франції почали розслідування випадків смерті після щеплення вакциною AstraZeneca

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30 04 2021 17:28
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