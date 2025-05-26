Макрон про Трампа: "Він зрозумів, що путін бреше. Тепер хай діє"

Лідер Франції висловив сподівання, що це спонукає його до відповідних дій.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що президент США Дональд Трамп усвідомлює, що лідер кремля владімір путін брехав про Україну, і хоче, щоб його нова риторика "втілилася в дії". Так він відповів на запитання журналістів під час візиту до В'єтнаму, коли його запитали про продовження атак з боку росії.

Про це пише The Guardian.

Макрон зазначив, що, на його думку, Дональд Трамп усвідомлює деякі аспекти брехні владіміра путіна щодо України, додавши, що сподівається, що гнів президента США на путіна "впливе на дії", натякнувши на санкції ЄС щодо рф та спільні схеми тиску.

В ніч на понеділок, 26 травня, на фоні третьої поспіль російської масованої атаки на Україну, Дональд Трамп заявив у соцмережах, що путін "збожеволів", і звинуватив його у безпідставному вбивстві мирних жителів.