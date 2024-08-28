Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ

За словами одного зі співрозмовників, французький президент обговорював можливість надання Дурову французького громадянства.

У 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За словами одного зі співрозмовників, французький президент обговорював можливість надання Дурову французького громадянства.

Однак, як зазначають журналісти, від пропозиції Макрона Дуров тоді відмовився. Водночас у 2021 році росіянин все ж отримав французьке громадянство.