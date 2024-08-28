Макрон пропонував Дурову перенести штаб-квартиру Telegram до Парижа – WSJ
28 серпня 2024, 11:33
Фото: itc.ua
За словами одного зі співрозмовників, французький президент обговорював можливість надання Дурову французького громадянства.
У 2018 році президент Франції Еманюель Макрон зустрічався із засновником Telegram Павлом Дуровим за ланчем. Під час зустрічі лідер Франції пропонував бізнесмену перенести штаб-квартиру месенджера до Парижа.
Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела.
За словами одного зі співрозмовників, французький президент обговорював можливість надання Дурову французького громадянства.
Однак, як зазначають журналісти, від пропозиції Макрона Дуров тоді відмовився. Водночас у 2021 році росіянин все ж отримав французьке громадянство.
Крім того, за рік до цієї зустрічі французькі спецслужби провели спільну операцію з ОАЕ, в результаті якої був зламаний iPhone Дурова, стверджують люди, знайомі з цією справою.
Шпигунська операція, про яку також не повідомлялося раніше, мала кодову назву "Фіолетова музика".
Французькі силовики були вкрай стурбовані тим, що «Ісламська держава» використовує Telegram для вербування бойовиків і планування атак. За словами людини, близької до Дурова, компанія роками ігнорувала виклики і судові накази, надіслані правоохоронними органами, які накопичувалися на рідко перевіреній електронній адресі компанії.
"Хоча немає жодних ознак того, що ці попередні дискусії з Макроном або злам телефону Дурова відіграли якусь роль у його затриманні, ці деталі проливають нове світло на довгі і складні стосунки Дурова з Францією та ОАЕ", – йдеться у публікації.