Макрон приїде на похорон Папи Римського Франциска

Труну Папи Франциска буде перенесено завтра вранці в собор Святого Петра.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він візьме участь у похороні Папи Римського Франциска, який відбудеться в суботу, 26 квітня.

Макрон підтвердив, що буде присутній на похороні Папи Франциска під час свого візиту на острів Реюньйон. Він зазначив, що хоче попрощатися з понтифіком, який учора, 21 квітня, помер від інсульту у віці 88 років.

"Ми будемо на похороні Папи, як і належить", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.

У виданні поділилися, що труну Папи Франциска буде перенесено завтра вранці в собор Святого Петра. Її розмістять біля головного вівтаря, щоб віряни, які бажають прийти і віддати останню шану, могли з ним попрощатися. Наразі тіло верховного понтифіка перебуває в каплиці його резиденції Санта-Марта.