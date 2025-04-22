Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Макрон приїде на похорон Папи Римського Франциска

22 квітня 2025, 16:53
Макрон приїде на похорон Папи Римського Франциска
Фото: reuters.com
Труну Папи Франциска буде перенесено завтра вранці в собор Святого Петра.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що він візьме участь у похороні Папи Римського Франциска, який відбудеться в суботу, 26 квітня.
 
Про це повідомляє BFMTV.
 
Макрон підтвердив, що буде присутній на похороні Папи Франциска під час свого візиту на острів Реюньйон. Він зазначив, що хоче попрощатися з понтифіком, який учора, 21 квітня, помер від інсульту у віці 88 років.
 
"Ми будемо на похороні Папи, як і належить", - сказав він, відповідаючи на запитання журналістів.
 
У виданні поділилися, що труну Папи Франциска буде перенесено завтра вранці в собор Святого Петра. Її розмістять біля головного вівтаря, щоб віряни, які бажають прийти і віддати останню шану, могли з ним попрощатися. Наразі тіло верховного понтифіка перебуває в каплиці його резиденції Санта-Марта.
Папа РимськийЕмануель Макрон

Останні матеріали

Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Політика
Два погляди на війну. Якщо переговори між Україною та росією зазнають невдачі… – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 16:27
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Cуспільство
Чи повернуть італійці собі папство? Хто є фаворитом на місце наступника Папи Франциска – Politico
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 12:38
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Cуспільство
Справи швидко закінчуються погано для росіян. Їхні атаки майже повсюдно зазнавали нищівної поразки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 22 квітня 2025, 06:32
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Політика
Наступна терористична атака. Що буде після неї – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 16:22
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Нафтова загроза. Воєнна економіка путіна не уникне торгового бліцу Трампа – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 12:21
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Політика
Пакт США-росія укладено. Трамп трансформує війну проти України – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 21 квітня 2025, 08:31
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Технології
росія засіває чат-боти брехнею. Будь-хто може так само маніпулювати ШІ – Washington Post
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 13:08
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп допомагає путіну вбивати українців. США тепер є захисником диктатури та смерті – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 18 квітня 2025, 11:18
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється