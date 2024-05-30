Макрон прийме Байдена з державним візитом до Парижа

Це перший державний візит Байдена до Франції.

Наступного тижня президент Франції Еммануель Макрон прийме президента США Джо Байдена з державним візитом до Парижа після выдзначення Дня D.

Про це повідомляє Politico із посиланням на адміністрацію президента Франції та Білий дім.

Зустріч 8 червня стане першим державним візитом Байдена до Франції та відбудеться напередодні низки самітів, зокрема лідерів G-7 і НАТО, де Україна, ймовірно, стане основною темою переговорів. Байден приймав Макрона під час державного візиту до Вашингтона у 2022 році.

6 червня світові лідери зберуться на пляжах Нормандії, щоб відзначити 80-ту річницю висадки День D. Серед учасників – британський король Чарльз, канцлер Німеччини Олаф Шольц та, ймовірно, президент України Володимир Зеленський.

Як йдеться у повідомленні Єлисейського палацу, президенти Франції та США обговорять довгострокову допомогу Україні.

"Наша тісна координація щодо міжнародних криз стане у пригоді для підготовки наступних міжнародних подій, включаючи червневий саміт G7 у Барі та саміт НАТО у Вашингтоні в липні", – йдеться в заяві.

Очікується, що Байден і Макрон також обговорять економічні, космічні та ядерні теми, а також зміну клімату.

Як пише видання, обидва лідери мають теплі та дружні стосунки, незважаючи на політичні розбіжності. Президент Франції, наприклад, публічно критикував американський закон про зниження інфляції за вплив на інвестиції в Європі.