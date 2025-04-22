Макрон розглядає розпуск парламенту та призначення дострокових виборів

Наразі переговори мають лише консультаційний характер.

Президент Франції Еммануель Макрон вивчає варіант розпуску парламенту та проведення дострокових виборів уже цієї осені.

Про це передає Bloomberg.

Лідер Франції останніми тижнями проводив консультації з наближеними політичними діячами. Наразі обговорення мають суто консультаційний характер, остаточного рішення ще немає. Чергові парламентські вибори у Франції заплановані не раніше 2029 року.

Один із варіантів — поєднати дострокові парламентські вибори з муніципальними у 2026 році. Проте, як зазначає одне з джерел видання, ця ідея наразі не має підтримки в оточенні президента.

У грудні минулого року Макрон заявив партійним лідерам, що не планує дострокові вибори до завершення свого президентського мандату у 2027 році.

Імовірний розпуск парламенту може вплинути на політичну стабільність у країні. Від грудня ситуація дещо стабілізувалась після призначення Франсуа Байру прем’єр-міністром. До того парламент залишався без більшості, що спричинило тривалу політичну кризу.

Дострокові вибори також можуть посилити позиції ультраправої партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен, яка наразі має найбільше місць у парламенті. Її союзники, зокрема Джордан Барделла, набирають популярності: за останніми опитуваннями, Барделла вважається фаворитом на президентських виборах 2027 року.