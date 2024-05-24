Макрон розкритикував путіна за відмову від перемир'я з Україною на час Олімпіади

Це свідчить про неготовність путіна до миру.

Президент Франції Еммануель Макрон розкритикував президента росії владіміра путіна за те, що той відхилив пропозицію про перемир'я з Україною на час проведення Олімпійських ігор. На думку Макрона, відмова свідчить про те, що путін не готовий до миру.

Про це французький лідер сказав в інтерв’ю CNBC.

"Це важливий момент для розуміння, адже досі президент путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру", – сказав Макрон.

За словами Макрона, тепер, коли путін має конкретну пропозицію щодо миру, він її відхиляє.

"Тому для всіх у світі зрозуміло, що він вирішив почати свою війну, і він не готовий до миру", – сказав Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що на час літніх Олімпійських ігор світова спільнота має домовитися про припинення вогню в основних конфліктах, які зараз тривають, включно із Україною. Він розраховує на підтримку у цьому питанні різних партнерів, зокрема лідера Китаю.