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ПОЛІТИКА

Макрон розпочне переговори про розширення ядерного щита для Європи

06 березня 2025, 08:27
Макрон розпочне переговори про розширення ядерного щита для Європи
Фото: Укрінформ
ЄС намагається мобілізувати додаткові кошти на оборону та компенсувати різкий відхід США від зобов'язань щодо європейської безпеки.

Французький президент Еммануель Макрон заявив, що розпочне обговорення використання ядерного потенціалу Франції для захисту європейських союзників.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Наше ядерне стримування захищає нас. Я вирішив розпочати стратегічні обговорення захисту наших союзників на європейському континенті за допомогою наших сил стримування", - сказав Макрон у середу, 5 березня.

Заява президента Франції пролунала напередодні екстреної зустрічі лідерів ЄС у Брюсселі в четвер, 6 березня, для переговорів щодо війни рф проти України та безпеки на континенті загалом. Макрон заявив, що його рішення було прийнято на прохання майбутнього канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Цього тижня Німеччина оголосила, що виділить сотні мільярдів євро на інвестиції в оборону та інфраструктуру — це різкий крок, який руйнує жорсткий контроль Берліна над державними запозиченнями. Німеччина також закликала ЄС реформувати свої фіскальні правила, щоб дозволити країнам більші витрати на оборону.

Зміни в Берліні кидають виклик іншим 26 членам ЄС перед тим, як європейські лідери зберуться в четвер, щоб обговорити питання збільшення військових витрат в усьому Союзі.

Очікується, що саміт ЄС схвалить запуск механізму, який дозволить збільшити витрати на оборону протягом наступних чотирьох років. 

Макрон також закликав Францію негайно збільшити свої витрати на оборону, щоб допомогти підвищити готовність Європи до реагування на загрозу російської агресії.

"Я попросив уряд узятися до роботи над цим якомога швидше", - сказав французький президент.

За словами Макрона, нові інвестиції включатимуть як державне, так і приватне фінансування і не повинні здійснюватися за рахунок підвищення податків.

ЄС намагається мобілізувати трильйони євро додаткових коштів на оборону, щоб протистояти загрозі російської агресії та компенсувати різкий відхід президента США Дональда Трампа від зобов'язань Америки щодо європейської безпеки. Ядерна парасолька Штатів була для Європи основною силою стримування.

Нагадаємо, Макрон виступив зі зверненням до нації через глобальну невизначеність внаслідок зміни політики США щодо України. Він наголосив, що сучасна росія стала загрозою для усієї Європи, зокрема і Франції. 

Він зазначив, що немає жодних причин вірити, що росія зупиниться на Україні. 

Франціяядерна зброяЕмануель Макронвійна в Україніросія загроза

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