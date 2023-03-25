Макрон та Урсула фон дер Ляєн відвідають Китай, – DW

Під час візиту планують обговорити війну в Україні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Франції Емманюель Макрон відвідають Китай на початку квітня. Метою візиту будуть перемовини із китайським керівництвом щодо війни рф проти України.



Про це повідомляє DW.

Макрон збирається зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

У виданні зазначили, що після саміту лідерів ЄС у Брюсселі президент Франції попросив фон дер Ляєн поїхати в Китай, аби представити "єдиний голос". Макрон закликав Китай допомогти переконати рф припинити війну.