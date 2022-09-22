Макрон урочисто відкриє першу морську вітроелектростанцію у Франції

У Франції завершили будівництво першої в країні морської вітрової електростанції, вітряки якої розміщені в районі Сен-Назер, біля гирла Луари.

Про це повідомляє Le Figaro.

Перші 27 вітряків почали виробляти електроенергію ще у червні, а зараз добудували решту тих, що передбачені проєктом - загалом 80. Станція запрацює на повну потужність наприкінці року і зможе забезпечувати 480 МВт.

Урочисто відкривати станцію особисто приїде президент Франції Еммануель Макрон, на місце його привезуть у човні.

В анонсі поїздки Єлисейський палац зазначив, що це для Франції "перший крок для переходу до масштабного застосування відновлюваних джерел енергії", що особливо актуально в умовах енергетичної кризи на тлі війни в України та відставання Франції у впровадженні відновлюваних джерел енергії, порівняно з іншими країнами.

На 2021 рік сумарно усі відновлювані джерела енергії забезпечували у Франції 24% виробленої енергії, тоді як АЕС - 69% і викопне паливо - 7%.