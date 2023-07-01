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Макрон відклав візит до Німеччини через заворушення у Франції

01 липня 2023, 20:29
Макрон відклав візит до Німеччини через заворушення у Франції
Макрон. Париж
Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини через 4-денні заворушення після вбивства підлітка поліцією.

Про це пише Reuters.

"Державний візит – це візит дружби, суто церемоніальний, для цього буде кращий час", – сказав помічник Макрона на умовах анонімності. 

"Французи не зрозуміли б, якби він поїхав до Німеччини. Ці дні в Парижі важливі", – додав помічник.

Макрон говорив телефоном з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, поінформував його про ситуацію. 

Ян Вернерт з аналітичного центру Інституту Жака Делора в Берліні сказав, що відкладений візит підкреслив вплив заворушень на здатність Макрона проводити зовнішню політику.

"Державний візит можна перенести на пізніше, але насильницькі протести і реакція на них також показують, наскільки напруженими є політичні настрої у Франції на даний момент", – сказав він.

За цей рік це вже другі заворушення у Франції, які змушують Макрона відкладати зустрічі. Перший був візит до британського короля Чарльза.

НімеччинавізитМакрон

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