Макрон відклав візит до Німеччини через заворушення у Франції

Президент Франції Емманюель Макрон відклав державний візит до Німеччини через 4-денні заворушення після вбивства підлітка поліцією.

Про це пише Reuters.

"Державний візит – це візит дружби, суто церемоніальний, для цього буде кращий час", – сказав помічник Макрона на умовах анонімності.

"Французи не зрозуміли б, якби він поїхав до Німеччини. Ці дні в Парижі важливі", – додав помічник.

Макрон говорив телефоном з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, поінформував його про ситуацію.

Ян Вернерт з аналітичного центру Інституту Жака Делора в Берліні сказав, що відкладений візит підкреслив вплив заворушень на здатність Макрона проводити зовнішню політику.

"Державний візит можна перенести на пізніше, але насильницькі протести і реакція на них також показують, наскільки напруженими є політичні настрої у Франції на даний момент", – сказав він.

За цей рік це вже другі заворушення у Франції, які змушують Макрона відкладати зустрічі. Перший був візит до британського короля Чарльза.