Макрон відклав візит до України з міркувань безпеки – ЗМІ

Поїздка мала відбутися 13-14 лютого.

Президент Франції Еммануель Макрон відклав візит до України з міркувань безпеки.

Про це пише видання Challenges.

"Перший двосторонній візит Макрона, запланований на 13-14 лютого, переноситься", – йдеться в повідомленні видання.

Зазначається, що представники союзу французьких підприємців (Medef) також скасували заплановану поїздку до Києва.

Challenges пише, що Макрон також мав відвідати Одесу і оголосити про створення фонду в 200 мільйонів євро, що виплачується у вигляді пожертвувань для цивільних проєктів, які здійснюють французькі малі та середні підприємства.

За даними видання, яке посилається на Єлисейський палац, візит Макрона було перенесено, щоб забезпечити його безпеку.

Крім цього, президент Франції хоче напередодні поїздки до України активізувати її підтримку за рахунок нового пакета допомоги від Парижа і європейських партнерів.

Нова дата візиту Макрона до України не була визначена.