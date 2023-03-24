Макрон відвідає Китай разом з Урсулою фон дер Ляєн

Президент Франції та голова Європейської комісії планують відвідати Китайську Народну Республіку.

Візит планується на початку наступного місяця.

Повідомляє Politico.

"Я запропонував голові фон дер Ляєн супроводжувати мене в частині візиту, щоб подати Пекіну єдиний голос", - розповів французький президент Еммануель Макрон.

Макрон додав, що свій візит він здійснить у супроводі голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Про це французький лідер заявив на прес-конференції у Брюсселі після завершення саміту Євросоюзу у п'ятницю, 24 березня. Керівник канцелярії комісії Центрального комітету Комуністичної партії КитаЮ із закордонних справ Ван І в лютому відвідав Париж. Під час свого виступу він оголосив, що візит французького президента до Китаю в першій половині року перебуває в стадії підготовки.

Пізніше під час традиційного відвідування паризького сільськогосподарського салону Еммануель Макрон підтвердив журналістам майбутній візит на початку квітня.