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Макрон відвідає Німеччину вперше за 24 роки – Reuters

26 травня 2024, 13:41
Макрон відвідає Німеччину вперше за 24 роки – Reuters
Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz/twitter
Французький президент Емманюель Макрон вирушає до Німеччини з триденним державним візитом.

Це буде першою такою поїздкою президента Франції за останні 24 роки, пише агенція Reuters.

Приїзд Макрона запланований як жест демонстрації єдності Німеччини і Франції, одних із найпотужніших держав ЄС. 

Зустріч розцінюють як перевірку "здоров’я" франко-німецьких відносин, оскільки вже тривалий час між Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом були напружені відносини.

Розбіжності між главами двох держав охоплюють низку сфер, починаючи з того, що Макрон просуває ідею більшої самодостатності Європи у питаннях оборони, а Шольц вважає, що для європейців немає надійної альтернативи підтримці США і Європа не має часу чекати на відродження власного оборонпрому. 

Проте днями Шольц заявив, що спільна європейська оборона не може включати ядерний компонент, як це нещодавно запропонував Макрон.

Порозуміння Парижа і Берліна важливе і для двох держав, та й ЄС в цілому тоді, як перед Європою стоять численні виклики – від російсько-української війни до можливого повернення непередбачуваного Дональда Трампа на президентську посаду у США.

В рамках візиту Макрон, з яким прибуде також перша леді, побуває у Берліні, Дрездені та Мюнстері. Візит почнеться із зустрічі в Берліні з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром. 

Окрім двосторонніх питань, під час візиту Макрона та урядових переговорів Париж і Берлін спробують визначити спільні позиції щодо "порядку денного" ЄС у наступні 5 років.

 
зустрічОлаф ШольцЕмманюель Макрон

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