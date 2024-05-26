Макрон відвідає Німеччину вперше за 24 роки – Reuters

Французький президент Емманюель Макрон вирушає до Німеччини з триденним державним візитом.

Це буде першою такою поїздкою президента Франції за останні 24 роки, пише агенція Reuters.

Приїзд Макрона запланований як жест демонстрації єдності Німеччини і Франції, одних із найпотужніших держав ЄС.

Зустріч розцінюють як перевірку "здоров’я" франко-німецьких відносин, оскільки вже тривалий час між Макроном і канцлером Німеччини Олафом Шольцом були напружені відносини.

Розбіжності між главами двох держав охоплюють низку сфер, починаючи з того, що Макрон просуває ідею більшої самодостатності Європи у питаннях оборони, а Шольц вважає, що для європейців немає надійної альтернативи підтримці США і Європа не має часу чекати на відродження власного оборонпрому.

Проте днями Шольц заявив, що спільна європейська оборона не може включати ядерний компонент, як це нещодавно запропонував Макрон.

Порозуміння Парижа і Берліна важливе і для двох держав, та й ЄС в цілому тоді, як перед Європою стоять численні виклики – від російсько-української війни до можливого повернення непередбачуваного Дональда Трампа на президентську посаду у США.

В рамках візиту Макрон, з яким прибуде також перша леді, побуває у Берліні, Дрездені та Мюнстері. Візит почнеться із зустрічі в Берліні з президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.

Окрім двосторонніх питань, під час візиту Макрона та урядових переговорів Париж і Берлін спробують визначити спільні позиції щодо "порядку денного" ЄС у наступні 5 років.