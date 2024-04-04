Макрон впевнений, що росія націлиться на Олімпіаду в Парижі – Reuters

Французький президент Еммануель Макрон вважає, що кремль буде "зловмисно націлений" на цьогорічні Олімпійські ігри у Парижі.

На питання журналіста про те, чи вважає Макрон, що росія намагатиметься атакувати Олімпіаду він сказав, що не має жодних сумнівів, в тому числі з точки зору інформації, цитує французького лідера агентство Reuters.

Ця заява є найбільш відвертим на сьогодні визнанням іноземних загроз безпеці чи безперешкодному проведенню Олімпійських ігор.

Олімпійські ігри цього року стартують 26 липня в столиці Франції.

Міжнародний олімпійський комітет дозволив російським атлетам виступати на змаганнях під білим прапором.

Разом з тим, мер Парижа Анн Ідальго заявила, що російським і білоруським атлетам не будуть раді в Парижі, тоді як українських прийматимуть як героїв. Після теракту в московському ТРЦ, Франція підняла рівень системи оповіщення національної безпеки до позначки "екстрена атака".

Днями міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурн сказав, що країна запропонує санкції на рівні Євросоюзу проти тих, хто стоїть за поширенням дезінформації, маючи на увазі зростаючі російські зусилля з дестабілізації блоку.