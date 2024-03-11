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Макрон втретє відклав візит до України – Reuters

11 березня 2024, 12:59
Макрон втретє відклав візит до України – Reuters
Фото: Укрінформ
Візит президента Франції Еммануеля Макрона в Україну має відбутися найближчими тижнями.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише Reuters.

Запланований візит до країни переноситься вже втретє з лютого. 

Макрон спочатку заявив, що планує поїхати в лютому, щоб підписати двосторонню безпекову угоду з президентом Володимиром Зеленським. 

Це було відкладено, оскільки Зеленський зрештою приїхав до Парижа для укладення угоди.

Дипломати заявили, що друга дата була запланована на початок березня, але потім була перенесена на кінець цього тижня. 

"Голови двох держав погодилися підтримувати тісний контакт, зокрема щодо візиту президента в Україну, який має відбутися в найближчі тижні", - заявив президент Франції після телефонної розмови двох лідерів.
Але і цей візит перенесли за кілька днів після обстрілу Одеси під час візиту президента України Володимира Зеленського і прем'єра Греції Кіріакоса Міцотакіса. 

"Макрон також мав відвідати Одесу", - пишуть журналісти. 

Два дипломатичні джерела повідомили виданню, що президент Франції розглядає питання про те, чи варто розширити поїздку в Україну, включивши до неї інших глав західних держав, які приєднаються до Макрона, а не просто двосторонню поїздку, щоб продемонструвати єдність серед союзників та солідарність з Україною.

 
візитУкраїнаМакрон

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