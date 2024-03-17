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Макрон вимагатиме у росії зупинити вогонь на час Олімпіади-2024

17 березня 2024, 19:45
Макрон вимагатиме у росії зупинити вогонь на час Олімпіади-2024
Фото: GETTY IMAGES
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що запропонує кремлю припинити військові дії в Україні і дотримуватися "режиму тиші" під час літньої Олімпіади-2024.

Олімпіада має пройти влітку в Парижі, про це Макрон сказав в інтерв'ю в етері телемарафону "Єдині новини".

Макрон проситиме росію зупинити вогонь на час літньої Олімпіади-2024 у Парижі. 

Він також пояснив, як ставиться до росіян, які виступатимуть на Іграх у "нейтральному" статусі. 

"Я хочу, щоб світ почув меседж миру, толерантності. Але при цьому цей меседж не буде поступатися чіткості нашого аналізу. Ми хочемо, щоб Україна повністю відновила свій суверенітет і територіальну цілісність. Були вже раніше конфлікти, і раніше теж були винятки у спорті. Ми вже це проходили. Ми певні, що росія залишиться росією географічно, тобто, вона ваш сусід. російський народ - я не думаю, що він підтримує цей режим. Тому нам треба, думаючи про майбутнє, проводити різницю між російським народом і керівниками", - сказав Макрон.

Олімпіада-2024 пройде з 26 липня по 11 серпня.

 
ФранціяолімпіадаПарижПутінрежим тишіМакрон

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