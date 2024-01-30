Макрон закликає Європу готуватися до можливого зменшення допомоги США для України

Макрон закликав європейців до підтримки України "в довгостроковій перспективі".

Президент Франції Еммануель Макрон закликав країни Європи у разі можливого зниження обсягів допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки або її припинення бути готовими компенсувати потрібний рівень підтримки.

Про це повідомляє Le Figaro.

Під час сьогоднішньої прес-конференції в Стокгольмі з президентом Швеції Ульфом Крістерссоном Макрон закликав європейців до підтримки України "в довгостроковій перспективі".

Він також відреагував на ситуацію з проблемами погодження у США фінансування подальшої допомоги для України.

"Ми повинні організувати себе таким чином, щоб, якщо Сполучені Штати зроблять суверенний вибір припинити цю допомогу або скоротити її, це не повинно мати впливу на місцях", - наголосив французський президент.

Також Франція закликала вжити чітких заходів щодо імпорту з України. Це сталося на тлі протестів фермерів у країні.

"Ми попросили вжити чітких заходів щодо імпорту з України, тому що сьогодні ми маємо справу з обсягами та якістю, які дестабілізують європейський ринок, чи то кури, чи зернові", - заявив Макрон під час свого візиту до Швеції.

Варто зауважити, що таку заяву президент Франції зробив після початку протестів французьких фермерів. Причиною таких протестів, зокрема, є низькі зарплати, тяжкі правила та податки на пальне.

Також частина фермерів стверджує, що дешевий імпорт зерна з України до ЄС створює нечесну конкуренцію.

Нагадаємо, французькі фермери розпочали протести по всій країні. Вони вимагають в уряду посилити підтримку сільського господарства та обмежити імпорт сільгосппродукції.

У рамках протестів учасники перекривають дороги, поливають машини силовиків фекаліями та брудом, розкидають перегній вулицями, а також спалюють фури з імпортними продуктами.