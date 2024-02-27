Макрон закликав НАТО готуватися до можливого нападу росії – The Guardian
Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росія може атакувати країни НАТО протягом декількох наступних років. На відкритті саміту союзників України в Парижі він сказав, що відповідні сигнали надходили протягом попередніх тижнів.
Про це пише The Guardian.
Макрон закликав західні країни активізувати підтримку України – як зброєю, так і фінансуванням. Він додав, що росія "не повинна і не може виграти цю війну" і що на кожну стоїть європейська безпека.
"Спільний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми повинні підготуватися до нападу росії", – сказав він.
Нагадаємо, що Україна неодноразово наголошувала на ймовірності нападу росії на країни НАТО у випадку перемоги окупантів.