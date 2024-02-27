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Макрон закликав НАТО готуватися до можливого нападу росії – The Guardian

27 лютого 2024, 11:09
Макрон закликав НАТО готуватися до можливого нападу росії – The Guardian
Фото: з вільного доступу
Французький президент вважає, що росіяни можуть атакувати Альянс через декілька років.

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що росія може атакувати країни НАТО протягом декількох наступних років. На відкритті саміту союзників України в Парижі він сказав, що відповідні сигнали надходили протягом попередніх тижнів.

Про це пише The Guardian. 

Макрон закликав західні країни активізувати підтримку України – як зброєю, так і фінансуванням. Він додав, що росія "не повинна і не може виграти цю війну" і що на кожну стоїть європейська безпека.

"Спільний аналіз полягає в тому, що за кілька років ми повинні підготуватися до нападу росії", – сказав він.

Нагадаємо, що Україна неодноразово наголошувала на ймовірності нападу росії на країни НАТО у випадку перемоги окупантів.

НАТОнападвійна в Україніросія окупанти

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