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Макрон закликав союзників України не бути боягузами

05 березня 2024, 15:57
Макрон закликав союзників України не бути боягузами
Фото: з вільного доступу
Франція та Чехія добре усвідомлюють, що війна повернулася в Європу, заявив Макрон у Празі.

Президент Франції Емманюель Макрон, говорячи про війну рф проти України, заявив, що настав час активізуватися і "не бути боягузами".

Про це пише Reuters.

"Ми, безумовно, наближаємося до того моменту в нашій Європі, коли буде доречно не бути боягузом", – сказав Макрон французьким емігрантам, які проживають у Празі.

За його словами, Франція і Чехія "добре усвідомлюють, що війна повернулася на нашу землю в Європі, що деякі сили, які вже не зупинити, з кожним днем посилюють загрозу нападу на нас, і що ми повинні будемо діяти відповідно до історії і мужності, якої вона вимагає".

Очікується, що під час свого візиту до Праги Макрон також обговорить підтримку оголошених минулого місяця планів Чехії щодо відправки Україні 800 тисяч боєприпасів.

Він раніше припустив, що Франція зробить свій внесок у чеську ініціативу, не уточнивши, як саме.

ЧехіяМакрондопомога Українівійна в Україніросія окупанти

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