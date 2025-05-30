Макрон закликав США ввести санкції, якщо рф не готова до миру

Макрон закликав росію та Сполучені Штати взяти на себе відповідальність.

Президент Франції Емманюель Макрон закликає США ввести санкції проти росії, якщо вона підтвердить, що "не готова до миру".

Про це пише BFMTV.

Перебуваючи в Сінгапурі в рамках турне Південно-Східною Азією, Макрон зустрівся зі своїм сінгапурським колегою Лоуренсом Вонгом напередодні форуму "Діалог Шангрі-Ла", найбільшого форуму з питань безпеки та оборони в Азії.

Відповідаючи на запитання про Україну, а конкретніше про другий раунд переговорів щодо припинення війни між Україною та росією, Макрон закликав росію та Сполучені Штати взяти на себе відповідальність.

Якщо росія підтвердить, що вона "не готова до миру", Вашингтон повинен підтвердити свою прихильність санкціям проти москви, заявив французький президент журналістам під час візиту до Сінгапуру, підкресливши, що "це тест на довіру для американців".

"Я говорив з президентом Трампом 48 годин тому, і він висловив своє нетерпіння. Тепер питання в тому, що ми з цим робимо? Ми (європейці. – Ред.) готові", – додав він.

Щодо європейської позиції щодо припинення вогню, президент Франції підтвердив, що європейці заслуговують на довіру. "Вони послідовні і надійні [...] Ми не змінилися, ми як і раніше віримо в міжнародний порядок, співпрацю, відкриту торгівлю і повагу до правил", – також заявив він.

Зазначається, що нещодавно Трамп встановив для путіна дедлайн в два тижні для досягнення прогресу в переговорах щодо припинення вогню в Україні. Він також додав завуальовані погрози щодо потенційних наслідків для москви.