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ПОЛІТИКА

Макрон закликав Трампа сприяти миру в Україні та на Близькому Сході

16 червня 2025, 08:58
Макрон закликав Трампа сприяти миру в Україні та на Близькому Сході
Фото: Укрінформ
Під час поїздки до Гренландії 15 червня Макрон заявив, що США відіграють ключову роль у врегулюванні "двох великих конфліктів".

Президент Франції Емманюель Макрон закликав президента США Дональда Трампа використовувати свій вплив для досягнення миру в Україні та на Близькому Сході.  

Про це пише Politico.

Під час поїздки до Гренландії 15 червня Макрон заявив, що США відіграють ключову роль у врегулюванні "двох великих конфліктів". Що стосується України, то Макрон підтримав посилення санкцій США проти росії, якщо диктатор владімір путін не захоче припинення вогню.

"На мою думку, питання в тому, чи готовий президент Трамп ввести набагато жорсткіші санкції проти росії", — сказав президент Франції.

У питанні Ізраїлю та Ірану Трамп також «має реальну можливість повернути всіх за стіл переговорів», вважає він. Президент Франції припустив, що залежність Ізраїлю від американської зброї та боєприпасів дає США можливість вести переговори.

Трамп висловив упевненість, що між Ізраїлем та Іраном буде досягнуто миру, хоча іноді «країнам доводиться воювати». Він повідомив, що «зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей» на найвищому рівні, тож незабаром між країнами буде угода.

У соціальній мережі Truth Social президент також написав, що незабаром між Ізраїлем і Іраном буде мир. За його словами, «зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей» на найвищому рівні. При цьому Трамп відмовився уточнити, чи просив він Ізраїль призупинити удари по території Ірану.

війнаДональд ТрампБлизький СхідЕмануель Макрон

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