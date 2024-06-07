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ПОЛІТИКА

Макрон запропонував Байдену відправити в Україну військових інструкторів. Але останній відмовив

07 червня 2024, 11:20
Макрон запропонував Байдену відправити в Україну військових інструкторів. Але останній відмовив
Фото: Українська правда
Мовляв, за таких умов військові НАТО можуть опинитися на лінії вогню.

Під час нещодавньої телефонної розмови президент Франції Еммануель Макрон запропонував своєму американському колезі Джо Байдену відправити в Україну військових інструкторів. Але останній відмовив йому через стурбованість тим, як відправка військових з будь-якої з держав НАТО може вплинути на потенційну ескалацію ситуації, мовляв, ті можуть опинитися на лінії вогню.

Про це повідомляє видання Politico.

Наразі саме Макрон лобіює відправку коаліційних інструкторів для навчання Сил оборони. Він робив це ще задовго до того, як було досягнуто будь-якого консенсусу щодо такого рішення. 

Раніше президент Франції Еммануель Макрон не виключив можливість відправки західних військ в Україну. Нещодавно головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Франція висловила готовність направити військових інструкторів в Україну для навчання ЗСУ.

військовіДжо БайденМакронвійна в Україні

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