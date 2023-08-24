Матеріали:
Теми:

Макрон заявив, що готовий поговорити з путіним

24 серпня 2023, 14:04
Макрон заявив, що готовий поговорити з путіним
Макрон. Париж
Макрон також висловив сподівання, що контрнаступ український Збройних сил поверне Україну та росію за стіл переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий поговорити з російським диктатором владіміромпутіним у разі необхідності.

Про це повідомляє Le Point.

За словами Макрона, однією з тем розмови з путіним може бути питання безпеки Європи.

"НАТО і Євросоюз є частиною ширшого переговорного процесу. Зрештою нам доведеться перебудовувати геополітичну архітектуру Європи. Саме за це я виступав у розмові з владіміром путіним", - сказав Макрон.

Відповідаючи на запитання про те, чи "розірвано зв'язок" із російським лідером, Макрон сказав: "Я знову поговорю з ним, коли це буде корисним".

Макрон також висловив сподівання, що контрнаступ український Збройних сил поверне Україну та росію за стіл переговорів.

На його думку, український наступ "поверне всіх за стіл переговорів". Однак Макрон наголосив, що "хороші переговори будуть такими, яких хочуть українці".

Президент Франції також розкритикував російського диктатора путіна за те, що він "підживлює світовий безлад, вирішивши більше не поважати міжнародні угоди".

війнаПутінМакронконтрнаступ

Останні матеріали

Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Технології
Перемога України ближче, ніж думає Захід. Треба просто подивитися на карту та застосувати військову математику – Ян Каллберг
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 16:44
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Політика
Смерть Прігожина віщує ще більш видовищне насильство в росії. Але єдиний шлях до миру лежить на полі бою – Енн Епплбом та Макс Бут
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 12:39
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Політика
Лещата москви довкола України. У білорусі, Грузії та Молдові кремль веде тиху війну за зміцнення своєї гегемонії – Foreign Policy
Переклад iPress – 24 серпня 2023, 09:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина І – Brookings Institute
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 15:37
Кремлівські
Політика
Кремлівські "трубадури" хочуть розширити своє "СВО" на весь світ. У тому числі на Японію та Південну Корею – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 11:54
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Технології
Трансформація війни. Частина ІІ – Об'єднані цивільно-військові сенсорні мережі і зростання летальності на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 23 серпня 2023, 09:25
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Політика
Занадто мало, занадто пізно. Україна платить дуже високу ціну за зволікання Заходу – Едвард Лукас
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 14:49
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Політика
Нерішучість Байдена. Повільне надання зброї зашкодило контрнаступу Києва і грає на руку Дональду Трампу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 22 серпня 2023, 12:22
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється