Макрон заявив, що готовий поговорити з путіним

Макрон також висловив сподівання, що контрнаступ український Збройних сил поверне Україну та росію за стіл переговорів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий поговорити з російським диктатором владіміромпутіним у разі необхідності.

Про це повідомляє Le Point.

За словами Макрона, однією з тем розмови з путіним може бути питання безпеки Європи.

"НАТО і Євросоюз є частиною ширшого переговорного процесу. Зрештою нам доведеться перебудовувати геополітичну архітектуру Європи. Саме за це я виступав у розмові з владіміром путіним", - сказав Макрон.

Відповідаючи на запитання про те, чи "розірвано зв'язок" із російським лідером, Макрон сказав: "Я знову поговорю з ним, коли це буде корисним".

Макрон також висловив сподівання, що контрнаступ український Збройних сил поверне Україну та росію за стіл переговорів.

На його думку, український наступ "поверне всіх за стіл переговорів". Однак Макрон наголосив, що "хороші переговори будуть такими, яких хочуть українці".

Президент Франції також розкритикував російського диктатора путіна за те, що він "підживлює світовий безлад, вирішивши більше не поважати міжнародні угоди".