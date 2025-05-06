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Макрон зустрінеться з новим сирійським лідером – Politico

06 травня 2025, 15:07
Макрон зустрінеться з новим сирійським лідером – Politico
Фото: з вільного доступу
Зустріч сторін відбудеться під час першого його візиту до Європи.
Президент Франції Емманюель Макрон прийме Ахмеда аш-Шараа – лідера угруповання "Хаят Тахрір аш-Шам", яке повалило режим Башара Асада у Сирії. Зустріч сторін відбудеться під час першого його візиту до Європи.
 
Про це повідомила пресслужба Єлисейського палацу, пише видання Politico.
 
Перший візит сирійського лідера до Європи відбудеться у середу, 7 травня. Очікується, що під час зустрічі Макрон "підтвердить підтримку Францією побудови нової Сирії – вільної, стабільної, суверенної та поважної до всіх спільнот сирійського суспільства".
 
"Ця зустріч є частиною історичної відданості Франції сирійському народу, який прагне миру та демократії", – додали в Єлисейському палаці.
 
Макрон став першим європейським лідером, який поспілкувався з аш-Шараа в лютому. Під час телефонної розмови він запросив політика до Франції.
 
Зміна політики Брюсселя стосовно Сирії почалась після того, як у грудні 2024 року там було повалено режим Башара Асада.
ФранціяСиріяЕмануель Макрон

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