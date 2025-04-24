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Макрон звернувся до путіна та Трампа

24 квітня 2025, 17:05
Макрон звернувся до путіна та Трампа
Фото: Укрінформ
Він засудив російські обстріли України.
Президент Франції Еммануель Макрон закликав кремлівського правителя путіна припинити брехати, що він хоче миру, продовжуючи бомбити Україну.
 
Про це передає Le Monde.
 
Під час візиту на Мадагаскар політик заявив, що позиція Парижа незмінна і не зміниться в майбутньому: Франція виступає за суверенітет народів і територіальну цілісність. За його словами, не можна очікувати, що президент України Володимир Зеленський погодиться на припинення вогню, поки росіяни обстрілюють Київ:
 
"Щодо України ми чекаємо лише однієї відповіді: чи згоден президент путін на безумовне припинення вогню. Зважаючи на труднощі припинення бойових дій, гнів американців має бути зосереджений лише на одній особі - на президенті путіні".
 
Також Макрон сказав, що питання окупованого рф Криму "зараз не є проблемою" і заяви Трампа про те, що Київ втратив півострів, просто описує ситуацію де-факто.
 
"Чи означає це, що ми повинні дати росії свободу дій? Ні", - зазначив він.
Емануель Макронвійна в Україніросія окупанти

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