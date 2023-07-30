Мальдіви передають росії мікросхеми незважаючи на санкції

Мальдіви стали другим найбільшим постачальником мікросхем до росії після Китаю.

Про це заявив головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус.

Він посилається на дані індійської дослідницької компанії Export Genius про допомогу москві з боку Мальдівів.

"Оголошені Заходом санкції діють, але з винятками. Це стосується не лише росії, а й, наприклад, Ірану - він 13 років перебуває під санкціями, але продовжує виробляти дрони Shahed", - заявив Ус.

На думку експерта, Захід має посилити експортний контроль і відстежувати всі потоки товарів, адже Москва просто домовилася з Мальдівами про співпрацю далеко не лише стосовно розвитку туризму.

"Торік Мальдіви експортували товарів до інших держав світу на $158 млн. А ті цифри, які виплили в індійському звіті, засвідчують, що там були поставки, налагоджені з травня 2023 року. Тобто не за весь рік. І ця сума становить 53,6 млн доларів. Тобто за весь рік країна постачала загалом на $158 млн товари до всіх інших держав світу, і лише чипи — на $53,6 млн", - сказав експрет.

Він вважає, що був реекспорт — експорт через когось: "Хоча фахівці говорять у даному разі й про іншу схему — так звану перевалку: товар для зберігання направляється в Мальдіви, його там не розмитнюють, а одразу відправляють до іншої країни. Тобто ця схема для того, щоб не було зрозуміло, звідки ці чипи. Бо гіпотетично їх можуть привозити звідусіль".

Іван Ус звернув увагу, що Мальдіви посідають друге місце у світі за обсягами постачання напівпровідників до росії.

"Світ повинен змінити підходи і у формуванні політики академічних санкцій і зробити їх максимально ефективними. Тобто посилити експортний контроль. Це коли будуть відстежуватися усі потоки товарів. Дивлячись на статистику зовнішньої торгівлі Мальдівів, я не бачив, щоб вони раніше купували багато мікросхем. Це означає, що фактично це робиться з метою надання мікрочипів іншій країні, скоріш за все тій, проти якої є санкції. Відтак має бути автоматичне накладання санкцій проти країни, яка це дозволяє робити", — додав головний консультант Центру.

Необхідна зустріч представників США та ЄС із представниками індійської аналітичної компанії, яка надала ці дані, щоб вони пояснили, як дійшли того висновку про Мальдіви. І якщо вони пояснять і представникам США, і ЄС, й іншим країнам, які запроваджують санкції проти Росії, що виявили це абсолютно легально, завданням політичної системи США і ЄС буде відповідна реакція., вважає він.

"Це певною мірою можна порівняти з роботою журналістів-розслідувачів по всьому світові. Але в цьому випадку необхідно, щоб було політичне рішення, що реакція з'явиться. Тому що встановлення подібних фактів демонструє слабкість підходу держав у використанні інструменту економічних станцій. Якщо держави, які відстоюють конституцію світу, побудовану на принципах домінування права, зокрема США, ЄС та Велика Британія хочуть, щоб економічні санкції реально працювали, щоб це не була профанація, вони повинні вивчити ці дані. Та розробити механізм майже миттєвого реагування, наскільки це можливо", — підсумував Ус.