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Малі розриває дипломатичні відносини з Україною: звинувачують у тероризмі та неонацизмі

05 серпня 2024, 09:53
Малі розриває дипломатичні відносини з Україною: звинувачують у тероризмі та неонацизмі
фото з відкритих джерел
Малі звинувачує Україну у підтримці міжнародного тероризму.

Перехідний уряд Малі вирішив розірвати дипломатичні відносини з Україною, звинувативши у підтримці дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнер".

Про це йдеться у комюніке уряду.

Малійська сторона заявляє, що представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов нібито визнав роль Києва у знищенні повстанцями-туарегами представників малійської армії та російської ПВК "Вагнер".
 
Малі також вважає, що посол України в Сенегалі Юрій Пивоваров демонстрував у своїх коментарях "підтримку країною міжнародного тероризму, зокрема в Малі". У заяві зазначається, що таким чином Україна начебто втручається у справи Малі.
 
"Після ретельного вивчення ситуації перехідний уряд Республіка Малі підкреслює, що дії української влади є порушенням суверенітету Малі, вже виходять за рамки іноземного втручання, осудливі самі по собі та є явною агресією", – заявляє перехідний уряд Малі.
 
У комюніке уряд Малі оголошує про ухвалення низки рішень щодо:
 
- розірвання, з негайним набранням чинності, дипломатичних відносин між Республікою Малі та Україною;
- звернення до компетентних судових органів "у зв’язку з зауваженнями панів Андрія Юсова та Юрія Пивоварова, які є пропагуванням тероризму";
- вжиття необхідних заходів для недопущення будь-якої дестабілізації Малі з боку африканських держав, і зокрема з боку українських посольств, розташованих у субрегіоні;
- офіційного сповіщення регіональних та міжнародних органів, а також держав, які підтримують Україну, про те, що "ця країна відкрито та публічно демонструє свою підтримку тероризму".
 
Також вказано, що перехідний уряд країни повністю погоджується з оцінкою росії про "неонацистську та расистську природу української влади, яка є далекою від прагнень українського народу до миру і стабільності".
 
Нагадаємо, у прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК "Вагнер" та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу "Grey Zone".

 

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