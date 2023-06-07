Маляр назвала ціль росії у підриві ГЕС

Це один з інструментів війни, яку веде росія, який однак не вплине на плани ЗСУ.

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС був запланований і є черговим інструментом війни проти України, заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Про це вона повідомила у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Маляр зазначила, що російські загарбники вичікували найвлучніший момент для підриву Каховської ГЕС.

"Час обраний не випадково. З одного боку, вони до цього довго готувалися, тому що там є всі ознаки того, що це не спонтанне рішення. З іншого боку, вони вичікували момент, який буде найбільше влучний, на їхню думку", – розповіла заступниця міністра оборони.

Вона пояснила, що підривом станції ворог планував завадити українським військам зробити те, що вони планують.

"ЗСУ вчора говорили, що на їхні дії та плани це не вплине. Але ми можемо говорити, що це частина війни рф, один з їхніх інструментів війни. Ось вони так по-дикунськи це бачать. росія воює з цивільним населенням", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що вчинок російських окупантів обернувся негативними наслідками для них самих.

"росіяни фактично зараз більше зашкодили своїм збройним силам, укріпрайонам, своїм військовим позиціям. В принципі все ж буде більш постраждалою територія, яка зараз знаходиться під контролем агресора. Але люди страждають по обидва боки. Це велика біда, звісно", – повідомила посадовиця.