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Маляр розповіла, як бунт Прігожина вплинув на росіян

05 липня 2023, 16:43
Маляр розповіла, як бунт Прігожина вплинув на росіян
Фото: Reuters
Серед російських мешканців зросла недовіра до влади.

Бунт ПВК "Вагнер" та його ватажка Євгєнія Прігожина став поштовхом для зростання недовіри росіян та військовослужбовців до керівництва рф.

Таку думку висловила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Розгубленість і пасивність вищого начальницького складу російських збройних сил під час спроби "вагнерівського" перевороту призвела до зростання недовіри офіцерського, сержантського та рядового складу до вищих чинів міністерства оборони та генерального штабу зсрф", – наголосила представниця Міноборони.

За словами Маляр, командування деяких підрозділів, незважаючи на брак солдатів, намагаються уникнути поповнення особового складу в'язнями. Пов'язано це, каже заступниця міністра оборони, з "підвищеними ризиками дезертирства, проявів непокори та імовірних бунтів військовослужбовців з-поміж колишніх засуджених".

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