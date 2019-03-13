Манафорту оголосили другий вирок: загалом він отримав 7,5 років в'язниці

"Перед винесенням вироку суддя Емі Берман Джексон дала зрозуміти, що її рішення не виправдовує і не спростовує розслідування, проведеного спецпрокурором Мюллером, і вона засудила Манафорта за його обман"

Колишнього радника Віктора Януковича і екс-очільника передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа, Пола Манафорта, засудили до 3,5 років в'язниці за звинуваченнями у змові, пов'язаними з його діяльність в Україні. Раніше Манафорта засудили до майже 4 років ув'язнення за шахрайство в податковій і банківській сферах. Загалом Манафорт отримав 7,5 років в'язниці.

Спецпрокурор Роберт Мюллер висунув проти Манафорта два звинувачення у змові, пов'язаними з його лобістської діяльністю, яку він здійснював для проросійських політичних діячів в Україні. За цими статтями Манафорту загрожувало до 10 років в'язниці, повідомляє "Громадське".

Суд засудив екс-радника Януковича до 3,5 років в'язниці.

"Перед винесенням вироку суддя Емі Берман Джексон дала зрозуміти, що її рішення не виправдовує і не спростовує розслідування, проведеного спецпрокурором Мюллером, і вона засудила Манафорта за його обман", - пише NBC News.

Раніше Федеральний суд США засудив Манафорт до майже 4 років (47 місяців) ув’язнення за ухиляння від сплати податків та банківські махінації. Також суд США визнав, що екс-глава штабу Трампа Пол Манафорт свідомо збрехав слідчим.

Спецпрокурор Мюллер рекомендував засудити Манафорта у цій справі терміном від 19 до 24 років ув'язнення за обвинуваченням у справі про фінансові злочини.

Нагадаємо, 14 вересня Манафорт визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів, а також в змові з метою перешкоджати правосуддю - за допомогою здійснення впливу на свідків.