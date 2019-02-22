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Манафорту пред'являть звинувачення у штаті Нью-Йорк, якщо його помилує Трамп

Прокурор округу Нью-Йорк Сайрус Ванс-молодший готовий подати низку податкових та інших звинувачень проти Манафорта
Прокурори штату Нью-Йорк зібрали кримінальну справу проти Пола Манафорта, яку вони можуть подати швидко, якщо колишній голова кампанії Дональда Трампа отримає президентське помилування.
Манафорту пред Пол Манафорт. Фото: Reuters

Прокурор округу Нью-Йорк Сайрус Ванс-молодший готовий подати низку податкових та інших звинувачень проти Манафорта. На думку двох джерел агентства, це розглядається як страхування, якщо президент США помилує колишнього помічника, повідомляє "Українська правда" з посиланням на Bloomberg.

Раніше Трамп неодноразово скаржився щодо ставлення до Манафорта з боку спецпрокурора США Роберта Мюллера. У листопаді минулого року він часто говорив про "силу помилування", якою він би міг скористатися стосовно себе та своїх політичних союзників.

Представник офісу прокурора Ванса відмовився коментувати, так само як і Джейсон Малоні, представник Mанафорта. Білий дім не відповів на прохання про коментар.

Нагадаємо, 14 вересня Манафорт визнав себе винним у змові проти Сполучених Штатів, а також в змові з метою перешкоджати правосуддю - за допомогою здійснення впливу на свідків.

Він також погодився співпрацювати з прокурорами США в розслідуванні про передбачуване втручання Росії в американські вибори.

Угода зі слідством дозволяє Манафорту уникнути розгляду другої кримінальної справи, запланованої на наступний тиждень у Вашингтоні. Манафорт був визнаний винним в минулому місяці у численних фінансових злочинах.

 

 

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22 02 2019 21:46
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