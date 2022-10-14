Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ
Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
Таке рішення було ухвалено одностайно всіма країнами-членами організацій 14 жовтня.
Марченко також головуватиме на Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку у 2023 році.
"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини. І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру. Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ", - прокоментував Сергій Марченко.
Щороку Банк і Фонд обирають Голову Ради керуючих на основі регіональної ротації. У 2023 році головування перейде до країн-членів Європи та Центральної Азії, пояснили у Мінфіні.
Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що Україна з лютого вже отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової підтримки від іноземних партнерів.
Додати коментар
- ВІДЕО Під час зустрічі G7 Зеленський запропонував розмістити на кордоні з білоруссю міжнародних спостерігачів
- ВІДЕО Українці за добу зібрали 352 мільйони на покупку дронів-камікадзе RAM II UAV
- ФОТО росіяни за півдоби випустили по Україні ракет та безпілотників на $700 млн - Forbes
- путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян
- Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США