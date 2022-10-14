RSS
НОВИНИ

Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ

Керуючі країни-члени Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду обрали міністра фінансів України Сергія Марченка Головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік.
Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ Джерело: mof.gov.ua

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Таке рішення було ухвалено одностайно всіма країнами-членами організацій 14 жовтня.

Марченко також головуватиме на Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку у 2023 році.

"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини. І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру. Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ", - прокоментував Сергій Марченко.

Щороку Банк і Фонд обирають Голову Ради керуючих на основі регіональної ротації. У 2023 році головування перейде до країн-членів Європи та Центральної Азії, пояснили у Мінфіні.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що Україна з лютого вже отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової підтримки від іноземних партнерів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 10 2022 21:49
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

путін опанував мистецтво жорстокості. Але це не допоможе йому виграти війну – генерал Мік Раян

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Сезон полювання на дрони відкрито. Та топ-5 мобільних застосунків від українських волонтерів, що рятують життя під час війни

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

Якщо путін застосує ядерну зброю в Україні, Вашингтон повинен відповісти військовою силою – ексміністр оборони США

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

До Дня захисника України. 10 цікавих фактів про тих, хто береже душу українського народу

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Справжня мета ракетної відплати путіна: "Щоб усі боялись щоб не насміхались". Кремлівські пропагандони у черговому огляді Джулії Девіс

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

Що подивитися: три українські фільми вийшли в прокат з початку війни. В усіх зіграли українські воїни

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

росія погрожує ядерною зброєю для контролю над Заходом. А стримати її можуть військові удари по російський прикордонній території – експосадовець НАТО Едвард Хантер Крісті

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

Енергетики та споживачі справляються із наслідками обстрілів. Рецепт подолання проблем для тих, кому важко впоратися

путін схибив на стратегічному рівні. Ця помилка переслідуватиме його і росіян завжди – Мік Раян

путін схибив на стратегічному рівні. Ця помилка переслідуватиме його і росіян завжди – Мік Раян

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ймовірний заколот у росії - наслідок слабкості путіна. Але усунення путіна від влади для виживання росії недостатня умова – Лоуренс Фрідман

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

"Україна переможе". Шеф естонської розвідки Мікк Марран ділиться міркуваннями про війну путіна

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Тривала агонія класичної дипломатії. Українські уроки реалізму для світових прихильників співпраці з росією – Ніколя Тензер

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Картини, скифське золото, мармуровий унітаз… Де зберігає росія награбоване з музеїв України та як нам його повернути

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

Премія політично-нейтральної доцільності. Присудження премій миру представникам воюючих країн для Нобелівського комітету звичайне явище

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.