Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ

Керуючі країни-члени Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду обрали міністра фінансів України Сергія Марченка Головою Ради керуючих Світового банку та МВФ на 2023 рік.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Таке рішення було ухвалено одностайно всіма країнами-членами організацій 14 жовтня.

Марченко також головуватиме на Щорічних зустрічах МВФ та Світового банку у 2023 році.

"Таке рішення було ухвалено одностайно всіма керуючими країнами-членами Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду. Це сталося вперше за 30 років членства України в СБ та МВФ. За цей довгий час ми сформували надійні та прозорі партнерські відносини. І я щиро вдячний нашим друзям та партнерам за довіру. Це велика честь представляти Україну на міжнародній фінансовій арені. Новий статус дозволить збільшити ефективність співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, та країнами членами Світового Банку та МВФ", - прокоментував Сергій Марченко.

Щороку Банк і Фонд обирають Голову Ради керуючих на основі регіональної ротації. У 2023 році головування перейде до країн-членів Європи та Центральної Азії, пояснили у Мінфіні.

Раніше міністр фінансів України Сергій Марченко розповів, що Україна з лютого вже отримала близько 19,4 млрд доларів фінансової підтримки від іноземних партнерів.