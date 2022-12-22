Марченко: підтримуючи Україну ЄС захищає свої країни - це не благодійність, а самозбереження

Якщо ми не переможемо, то витрати для світу будуть набагато більшими. Підтримати Україну – менш затратно для бюджетів країн, порівнюючи вартістю наслідків війни для всього світу

Загальний обсяг міжнародної фінансової підтримки, яка була надана Україні з початку повномасштабної війни, зокрема, гранти від США та макрофінансова допомога ЄС, а також від інших донорів, набагато менша за вартість економічних наслідків війни для всього світу, розповів Міністр фінансів України Сергій Марченко в інтерв’ю для Global Capital.

Він закликав міжнародну спільноту надати Україні стільки фінансової допомоги, скільки вони можуть, щоб перемогти росію.

"Якщо ми не переможемо, то витрати для світу будуть набагато більшими. Підтримати Україну – менш затратно для бюджетів країн, порівнюючи вартістю наслідків війни для всього світу. Це не благодійність, а самозбереження. Підтримуючи Україну, ЄС захищає свої країни", - наголосив міністр.

Сергій Марченко зауважив, що час для мирних переговорів настане, коли росія залишить всі території України у міжнародно визнаних межах 1991 року. Але мирні переговори стосуватимуться не лише миру чи спірних територій. Обов'язково обговорюватимуться і репарації - вартість реконструкції та відшкодування збитків, завданих Україні росією. Мова йде про сотні мільярдів доларів, уточнив міністр фінансів.