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Марію Примаченко посмертно нагороджено відзнакою "Національна легенда України"
Фото з вільного доступу
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Президента Україи Володимира Зеленського.
"Марію Примаченко посмертно нагороджено відзнакою "Національна легенда України". Наша видатна художниця створила понад 800 неймовірних картин. Її ім’я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва! Україна нарешті каже їй "дякую" і віддає належне відповідно до її внеску та заслуг", - йдеться у повідомленні.
Раніше ЮНЕСКО оголосила 2009 рік – роком Марії Примаченко.
5 травня 2022 року картину мисткині "Квіти виросли коло четвертого блока" продали на благодійному аукціоні майже за 15 млн грн. Кошти з продажу полотна були передані на потреби Збройних Сил України. На них волонтери придбали 125 автівок.
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22 08 2022 14:10 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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