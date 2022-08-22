RSS
НОВИНИ

Марію Примаченко посмертно нагороджено відзнакою "Національна легенда України"

Ольга
Матарикіна
Видатна українська художниця створила понад 800 неймовірних картин
Марію Примаченко посмертно нагороджено відзнакою "Національна легенда України" Фото з вільного доступу
Про це повідомляє офіційний Telegram-канал Президента Україи Володимира Зеленського.  
 
"Марію Примаченко посмертно нагороджено відзнакою "Національна легенда України". Наша видатна художниця створила понад 800 неймовірних картин. Її ім’я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва! Україна нарешті каже їй "дякую" і віддає належне відповідно до її внеску та заслуг", - йдеться у повідомленні.
 
Раніше ЮНЕСКО оголосила 2009 рік – роком Марії Примаченко. 
 
5 травня 2022 року картину мисткині "Квіти виросли коло четвертого блока" продали на благодійному аукціоні майже за 15 млн грн. Кошти з продажу полотна були передані на потреби Збройних Сил України. На них волонтери придбали 125 автівок.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 08 2022 14:10
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Наш Крим VS "КримНаш". Цьогорічна Кримська платформа має прибрати дискусії з питання "чий Крим"

Наш Крим VS "КримНаш". Цьогорічна Кримська платформа має прибрати дискусії з питання "чий Крим"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.