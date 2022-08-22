"Марію Примаченко посмертно нагороджено відзнакою "Національна легенда України". Наша видатна художниця створила понад 800 неймовірних картин. Її ім’я внесене до Всесвітньої енциклопедії мистецтва! Україна нарешті каже їй "дякую" і віддає належне відповідно до її внеску та заслуг", - йдеться у повідомленні.

Раніше ЮНЕСКО оголосила 2009 рік – роком Марії Примаченко.

5 травня 2022 року картину мисткині "Квіти виросли коло четвертого блока" продали на благодійному аукціоні майже за 15 млн грн. Кошти з продажу полотна були передані на потреби Збройних Сил України. На них волонтери придбали 125 автівок.