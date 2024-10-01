Марк Рютте очолює НАТО у критичний момент війни – Reuters

На церемонії в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Рютте змінить на посаді Єнса Столтенберга.

1 жовтня, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обійме посаду голови НАТО. Йому доручили підтримувати очолити військовий альянс у критичний момент війни в Україні та на тлі наближення ключових президентських виборів у США.

На церемонії в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Рютте змінить на посаді Єнса Столтенберга, який керував організацією протягом бурхливого десятиліття. Офіційні особи та дипломати НАТО очікують, що Рютте збереже пріоритети Столтенберга в альянсі – згуртування підтримки України, підштовхування країн НАТО до збільшення витрат на оборону та залучення США до європейської безпеки.

Але невизначеність нависає як над конфліктом в Україні, який перетворився на жахливу війну на виснаження, так і над майбутньою підтримкою США НАТО та Києва, коли скептик щодо НАТО Дональд Трамп веде тісну виборчу боротьбу з віцепрезидентом Камалою Гарріс.