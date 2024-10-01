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Марк Рютте очолює НАТО у критичний момент війни – Reuters

01 жовтня 2024, 12:33
Марк Рютте очолює НАТО у критичний момент війни – Reuters
На церемонії в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Рютте змінить на посаді Єнса Столтенберга.
1 жовтня, колишній прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обійме посаду голови НАТО. Йому доручили підтримувати очолити військовий альянс у критичний момент війни в Україні та на тлі наближення ключових президентських виборів у США.
 
Про це пише Reuters.
 
На церемонії в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі Рютте змінить на посаді Єнса Столтенберга, який керував організацією протягом бурхливого десятиліття. Офіційні особи та дипломати НАТО очікують, що Рютте збереже пріоритети Столтенберга в альянсі – згуртування підтримки України, підштовхування країн НАТО до збільшення витрат на оборону та залучення США до європейської безпеки.
 
Але невизначеність нависає як над конфліктом в Україні, який перетворився на жахливу війну на виснаження, так і над майбутньою підтримкою США НАТО та Києва, коли скептик щодо НАТО Дональд Трамп веде тісну виборчу боротьбу з віцепрезидентом Камалою Гарріс.
 
Рютте, який пішов у відставку з поста прем'єр-міністра Нідерландів цього року після рекордних 14 років на посаді, був рішучим прихильником України. Він також закликав європейців "перестати скиглити" про колишнього президента США Трампа і продовжити зміцнення оборони континенту.
 
Війна в Україні поставила НАТО, засновану в 1949 році для стримування та захисту від будь-якого нападу на Західну Європу з боку Радянського Союзу, знову в центрі міжнародних справ.
 
Війна спонукала НАТО надіслати тисячі додаткових військ на свій східний фланг і радикально переглянути свої оборонні плани, щоб поставитися до можливості нападу з боку Москви більш серйозно, ніж будь-коли після закінчення холодної війни.
 
Хоча західні лідери наголошують, що НАТО є оборонним альянсом, Москва довгий час зображувала його як загрозу безпеці росії. Дипломати та аналітики кажуть, що одним із ключових завдань Рютте буде переконати членів НАТО виділити додаткові війська, зброю та витрати для повної реалізації нових оборонних планів.
 
Сполучені Штати є домінуючою силою НАТО, але альянс ухвалює рішення консенсусом, тому значна частина роботи генерального секретаря полягає в досягненні компромісів між союзниками.
 
Дипломати кажуть, що багаторічний досвід Рютте в управлінні коаліційними урядами робить його добре придатним для нової ролі.

 

НАТОМарк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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