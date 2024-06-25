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Члени НАТО схвалили призначення Рютте генеральним секретарем

25 червня 2024, 21:33
Члени НАТО схвалили призначення Рютте генеральним секретарем
До своїх повноважень він приступить з 1 жовтня.
Офіційне призначення Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО відбудеться завтра, 26 червня.
 
Про це повідомляє  агентство AFP.
 
Як повідомили агентству дипломати кількох країн НАТО, призначення Рютте генеральним секретарем Альянсу схвалили постійні представники всіх 32 членів НАТО.
 
Втім, до своїх повноважень він приступить з 1 жовтня. Тоді закінчується мандат чинного генсека НАТО Єнса Столтенберга.
 
Раніше повідомлялося, що Марк Рютте є головним претендентом на те, щоб замінити на цій посаді чинного генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга. Дипломати країн НАТО були переконані, що ім'я наступного генсека буде озвучено протягом першого тижня квітня, вчасно до зустрічі міністрів закордонних справ і святкування 75-ї річниці заснування Альянсу.
 
Однак після висунення кандидатури президента Румунії Йоганніса на цю ж посаду виникли певні несподівані перешкоди. Повідомлялося, що Рютте повинен завоювати довіру Угорщини, Румунії, Словаччини та Туреччини.

 

Марк Рюттевійна в Українігенсек НАТОросія окупанти

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