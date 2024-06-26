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Марка Рютте обрали новим генсеком НАТО – Reuters

26 червня 2024, 12:31
Марка Рютте обрали новим генсеком НАТО – Reuters
Посли НАТО затвердили кандидатуру прем'єр-міністра Нідерландів на посаду керівника альянсу.
Члени НАТО обрали наступним генеральним секретарем прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
 
Про це повідомляє Reuters. 
 
Видання зазначає, що призначення Рютте стало формальністю після того, як його єдиний суперник на цю посаду, президент Румунії Клаус Йоганніс, оголосив минулого тижня, що він виходить із перегонів, оскільки не зміг набрати популярності.
 
Офіційно Рютте вступить на посаду 1 жовтня. До того часу генсеком НАТО продовжить бути Єнс Столтенберг.
 
Зазначимо, Рютте є прихильником України та виступав на її підтримку від початку великої війни з росією.
НАТОМарк Рюттевійна в Україніросія окупанти

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