Маск хоче перетворити космічну базу SpaceX на окреме місто

Мова йде про базу Starbase в штаті Техас США.

Компанія SpaceX звернулася до судді округу Кемерон з проханням визнати космічну базу Starbase окремим містом.

Про це гендиректор компанії Ілон Маск написав про це в соцмережі X (Twitter).

В листі суддю просять визначити, чи має Starbase можливість отримати статус міста.

Маск заявив, що космодром уже нібито перенесли в нове місто - Старбейз.

"Інкорпорація Starbase прискорить процеси, необхідні для розбудови інфраструктури, яка зробить цей район місцем проживання світового класу для сотень людей, які вже називають його своєю домівкою, а також для майбутніх працівників, що прагнуть допомагати будувати майбутнє людства в космосі", - йдеться у листі.

На сьогодні випробувальний космодром Starbase розташований поруч із містом Браунсвілл в районі Бока-Чіка і призначений для приватного використання компанією SpaceX.