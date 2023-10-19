Маск може заблокувати X (Twitter) для користувачів у Європі

За словами джерела всередині компанії, Маск все більше розчаровується у необхідності дотримуватися Закону про цифрові послуги.

Ілон Маск розглядає можливість заблокувати доступ до X(Twitter) користувачів у країнах ЄС, щоб не потрапити під дії нових законів у сфері регулювання, ухвалених Європейською комісією.

Про це повідомляє Business Insider.

За словами джерела всередині компанії, Маск все більше розчаровується у необхідності дотримуватися Закону про цифрові послуги. Можливість закриття доступу до програми в регіоні, або блокування доступу до неї користувачів у Європейському Союзі, серйозно обговорюється керівниками компанії.

Закон про цифрові послуги набув чинності в серпні і вимагає від великих онлайн-платформ наявності ефективних і прозорих систем модерації та видалення помилкової, що вводить в оману та шкідливу інформацію.

Комісар ЄС Тьєррі Бретон заявив минулого тижня, що Комісія офіційно розслідує дотримання соцмережею нового закону, і офіційно запросив у платформи докладну інформацію про її дії щодо пом'якшення та видалення шкідливої чи токсичної інформації.

Нещодавно австралійський регулятор оштрафував соцмережу X (Twitter) на $386 000 за відмову співпрацювати з розслідуванням у справі боротьби з насильством над дітьми.