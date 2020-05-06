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Маск назвав "Amazon" монополістом та закликав розділити компанію

"Настав час розділити Amazon. Монополії - це неправильно. Джефф Безос, це божевілля", - пише Маск.
Маск назвав "Amazon" монополістом та закликав розділити компанію Фото: з вільних джерел

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що "монополії це неправильно" та "час розділити "Amazon".

Про це він повідомив у своєму Twitter, зазначає "Економічна правда".

Маск написав твіт у відповідь іншого користувача, який поскаржився, що "Amazon" відмовився виставити на продаж його книгу про коронавірус.

"Настав час розділити Amazon. Монополії - це неправильно. Джефф Безос, це божевілля", - пише Маск.

 
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05 06 2020 10:10
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