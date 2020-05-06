БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ"Настав час розділити Amazon. Монополії - це неправильно. Джефф Безос, це божевілля", - пише Маск.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Маск назвав "Amazon" монополістом та закликав розділити компанію
Фото: з вільних джерел
Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск заявив, що "монополії це неправильно" та "час розділити "Amazon".
Про це він повідомив у своєму Twitter, зазначає "Економічна правда".
Маск написав твіт у відповідь іншого користувача, який поскаржився, що "Amazon" відмовився виставити на продаж його книгу про коронавірус.
"Настав час розділити Amazon. Монополії - це неправильно. Джефф Безос, це божевілля", - пише Маск.
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