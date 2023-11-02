Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ТЕХНОЛОГІЇ

Маск назвав штучний інтелект загрозою для сучасного світу

02 листопада 2023, 08:36
Маск назвав штучний інтелект загрозою для сучасного світу
Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зібрав урядовців, науковців та технологічних магнатів з усього світу на дводенний саміт з безпеки штучного інтелекту.

Ілон Маск із побоюванням висловився щодо штучного інтелекту. Він назвав технологію загрозою для сучасного світу.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Вперше в історії людства у нас є те, що буде набагато розумнішим за нас. Тому мені незрозуміло, як можна контролювати таку річ, але я думаю, що ми можемо прагнути спрямовувати це в напрямку, від якого виграє людство. Але я вважаю, що це один з екзистенційних ризиків, з якими ми стикаємося, є потенційно найбільш насущним", - зазначив Маск на форумі, присвяченому безпеці штучного інтелекту.

Прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак зібрав урядовців, науковців та технологічних магнатів з усього світу на дводенний саміт з безпеки штучного інтелекту в середу та четвер у Блетчлі-парку, колись надсекретній штаб-квартирі зломників кодів часів Другої світової війни.

Мета саміту - обговорити потенційні ризики та переваги штучного інтелекту (ІІ) та розробити міжнародні заходи щодо забезпечення його відповідального розвитку.

"Ми повинні бути впевнені, що ШІ використовується на благо, а не на шкоду. Цей саміт - важливий крок на шляху до створення більш безпечного та етичного майбутнього для ШІ", - сказав Сунак у своєму вступному слові.

На конференції присутні Ілон Маск, Сем Олтман, розробники ChatGPT та безліч видатних професорів та дослідників.

Серед присутніх світові лідери, зокрема віце-президент США Камала Харріс; заступник міністра науки та технологій Китаю Ву Чжаохуей; Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш; та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

штучний інтелектМАСК

Останні матеріали

Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Технології
Ключове – це технології в позиційній війні. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний про те, як виграти війну – The Economist
Переклад iPress – 02 листопада 2023, 10:59
Імітація
Політика
Імітація "Вагнера" та пріоритети німецьких ЗМІ. Живі хвилі на Авдіївському фронті – Том Купер
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 22:27
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Хліб та Видовища
Культовий яблучний макарун-кейк Вільяма Грінберга. Рецепт та історія – Wall Street Journal
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 20:05
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Cуспільство
Численні просування Ізраїлю в Газу. В центрі уваги – оперативний план війни – Мік Раян
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 16:39
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Технології
Ракети ATACMS створюють нові дилеми росіянам. Але вони не є диво-зброєю – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 11:16
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Політика
Прокиньтеся. Порядок європейської безпеки має бути не з росією, а проти неї – Крісті Раік
Переклад iPress – 01 листопада 2023, 09:08
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Політика
США не готові до війни великих держав. Що слід зробити першочергово – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 16:35
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Політика
Обман, страх і зневіра. Історія про те, як США позбавили Україну ядерного арсеналу. Частина 2 – National Interest
Переклад iPress – 31 жовтня 2023, 12:49
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється