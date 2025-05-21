Маск оголосив про припинення фінансування політичних кампаній

Його коментарі прозвучали на тлі зниження політичної активності та віддалення від адміністрації Дональда Трампа.

Мільярдер і генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що планує значно зменшити свою участь у фінансуванні політичних кампаній.

Про це він повідомив під час виступу на Катарському економічному форумі у вівторок, підкресливши, що наразі не бачить причин для подальших витрат у цій сфері, пише Politico.

"Гадаю, я зробив достатньо. Якщо побачу причину для політичних витрат у майбутньому — зроблю це. Але наразі не бачу такої причини", — заявив Маск.

Його коментарі прозвучали на тлі зниження політичної активності та віддалення від адміністрації Дональда Трампа, яку він активно підтримував під час виборів 2024 року. Тоді Маск витратив понад 290 мільйонів доларів власних коштів на підтримку кампаній Трампа та Республіканської партії.

Раніше Маск відігравав ключову роль у впровадженні урядових реформ, зокрема як керівник створеного ним Департаменту ефективності уряду (DOGE). Однак поразка підтриманого ним кандидата на виборах до Верховного суду штату Вісконсин стала поворотним моментом. Кампанія, що фактично перетворилась на референдум щодо популярності самого Маска, завершилась впевненою перемогою демократичного опонента.

Маск також зазнав критики за спроби впливати на вибори в Європі, особливо після підтримки ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини", що викликало негативну реакцію в німецькому суспільстві.

За даними останніх опитувань, діяльність Маска в DOGE підтримують лише 41% американців, тоді як 58% висловлюють незадоволення. Це спричинило хвилю протестів, які охопили автосалони Tesla по всій країні, а республіканські законодавці зіткнулися з тиском виборців під час публічних заходів.

На цьому тлі демократи посилили зусилля з політичної критики Маска, використовуючи його постать як символ суперечливих реформ. Проте зі зменшенням активності бізнесмена ця стратегія може втратити ефективність.

У той же час Маск продовжує залишатися фігурою впливу. Попри заяву про скорочення політичних витрат, він повідомив про заплановану вечерю з Дональдом Трампом — що свідчить про те, що його зв’язки з президентом ще не завершено.

Нагадаємо, Маск уже робив подібні заяви про вихід з політики — зокрема, у березні 2024 року він обіцяв не жертвувати кошти жодному з кандидатів, але згодом повернувся до активної участі в кампаніях.