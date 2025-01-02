Маск оселився поруч із Трампом – The New York Times

Зазначається, що така "близькість" Маска до Трампа дозволяє йому перебувати у внутрішньому колі республіканця.

Після виборів у США американський мільярдер Ілон Маск оселився в резиденції обраного президента Дональда Трампа. Він орендує котедж на території маєтку.

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Зазначається, що така "близькість" Маска до Трампа дозволяє йому перебувати у внутрішньому колі республіканця.

За даними видання, Маск використовує один з котеджів, що здаються в оренду у власності Трампа в Мар-а-Лаго. Котедж, в якому він зупинився знаходиться неподалік від головного будинку. Перебування на території, що належить республіканцеві, допомогло забезпечити Маску легкий доступ до Трампа.

"Маск, який витратив понад чверть мільярда доларів в останні місяці цьогорічного виборчого циклу, щоб допомогти обратися Трампу, був присутній на нарадах персоналу в чайній Мар-а-Лаго, брав участь у телефонних розмовах з іноземними лідерами та проводив години з Трампом в його офісі. Співробітники Маска з його різних бізнесів також брали активну участь у перехідному процесі, перевіряючи потенційних кандидатів на вищі адміністративні посади під час співбесід у перехідному штабі Трампа у Вест-Палм-Біч", – йдеться у матеріалі.

Деякі з радників Трампа приватно скаржилися на те, який вплив мав пан Маск на перехід і наскільки він нерозлучний з обраним президентом.

Маск навряд чи матиме такий необмежений фізичний доступ до Трампа після того, як обраний президент буде приведений до присяги 20 січня у Вашингтоні. Приїзд і відхід у Західному крилі більш обтяжливі, ніж у приватних клубах Трампа, як і доступ до резиденції Білого дому.

"Тим не менш, Трамп часто любив збирати людей, і йому подобалося знати, що багато з них платять за доступ до нього. З тих пір, як він вперше вступив на посаду, люди, які прагнуть заручитися ним - або отримати з ним час у віч-нику - приєдналися до його клубів, орендували бальні зали в його власності або зупинялися в його готелях",- пише видання.

Кажуть, що Трамп збільшив початковий членський внесок у Мар-а-Лаго до 1 мільйона доларів.